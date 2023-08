Infantino: Primo approccio col centro sportivo e la squadra

Arrivato in tarda serata dopo un lungo viaggio intercontinentale, Gino Infantino non ha avuto molto tempo per riposarsi. Quella di oggi sarà una giornata molto intensa per il centrocampista offensivo pescato dalla Fiorentina al Rosario Central.

Infantino si è già presentato stamani al Viola Park per una prima conoscenza della struttura, della squadra e anche del tecnico, Vincenzo Italiano. Oggi dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo vedrà legarsi con il club viola fino al 2028.