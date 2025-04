Vittoria di platino per la Fiorentina, attaccata al treno dell'Europa, vince la Lazio ma perde la Juve. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Una vittoria in rimonta di platino per la Fiorentina che ha ribaltato il Cagliari a domicilio dopo un avvio tremendo di gara. Il successo firmato Gosens e Beltran consente alla squadra viola di rimanere attaccata al treno europeo, sempre a -1 dalla Roma ma anche a -3 dalla coppia Juve-Lazio.

I biancocelesti hanno espugnato Genova vincendo per 0-2 grazie a Castellanos e Dia mentre la Juve ha ceduto al Parma, per ‘colpa’ di Pellegrino. Nello spareggio per il decimo posto invece vittoria per il Torino sull'Udinese: 2-0 con gol di Adams e Dembele.

La nuova classifica:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Lazio 59, Roma 57, Fiorentina 56, Milan 51, Torino 43, Udinese 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.