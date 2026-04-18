I duelli social-non social di Kean hanno infastidito la Fiorentina: il club si aspettava altro da lui

Non bastava il rendimento nettamente sotto livello rispetto alla stagione scorsa, non bastava il guaio alla tibia, Moise Kean ci ha aggiunto il carico anche di un alterco prima via social e poi dal vivo, con il cosiddetto ‘tipster Pengwin’, personaggio che ‘ruota’ attorno al mondo del calcio. Il servizio de Le Iene ha acceso ancor più i riflettori sulla spiacevole vicenda.

La Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport, non è rimasta indifferente all'episodio, anzi piuttosto infastidita visto anche il momento delicato della stagione. Le aspettative su Kean erano ben diverse e non solo sul campo. Da qui si apriranno dunque le riflessioni sul suo futuro, che pare più lontano da Firenze.