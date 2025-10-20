Marinelli e Abisso vengono graziati da Rocchi: nessun turno di stop dopo gli orrori di Milan-Fiorentina

A neanche 24 ore dall’episodio piu discusso della settimana giornata di Serie A, il contatto tra Parisi e Gimenez che ha regalato il rigore della vittoria al Milan di Max Allegri, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha preso ufficialmente un posizione in merito. Una decisione che sicuramente non farà felice i tifosi della Fiorentina.

Rocchi promuove entrambi: nessuno stop per Marinelli e Abisso

Nonostante le immagini siano sotto gli occhi di tutti, non ci sarà nessuno stop forzato per l’arbitro di Milan-Fiorentina Livio Marinelli ed il Var Rosario Abisso. Nessuno stop per entrambi dopo il contestatissimo rigore assegnato per il fallo su Gimenez. Il fallo c'era, ma l'atteggiamento tenuto dopo il contatto dall’attaccante messicano non è considerato certamente bene. E pensare che lo stesso Rocchi, il giugno scorso era stato chiaro con tutti, sottolineando come gli arbitri sarebbero stati molto attenti in situazioni come queste.

Una dichiarazione in controtendenza con il passato

"La simulazione va combattuta, va messa una linea fra scena teatrale e conseguenza di un contatto. Si sentono anche urla "disumane", per impressionare l'arbitro, si induce l'arbitro a sbagliare. Come risolverla? Con la responsabilità di tutti". Tradotto: il fallo è una cosa ma l'atteggiamento successivo di chi lo subisce spesso non è parametrato al colpo subìto. Se nel post partita il direttore sportivo Daniele Pradè e Stefano Pioli erano rimasti sconcertati per quanto accaduto in campo, la decisione di questa mattina farà sicuramente infuriare entrambi.