FOTO FN: Non più Alfred ma Tim Duncan, anche l'ex fuoriclasse degli Spurs veste la maglia della Fiorentina

Una presenza d'eccellenza ma non così inedita quella di Tim Duncan ieri a Firenze: l'ex fuoriclasse dei San Antonio Spurs, pluricampione Nba, ha fatto un salto in città anche in virtù della sua passione per l'artigianeria gigliata. Nell'occasione per lui anche una tappa al Fiorentina Store Corso (in via del Corso appunto) che l'ha omaggiato con una stampa speciale, quasi a raccogliere l'eredità di un altro Duncan, Alfred, che vestiva la maglia della Fiorentina fino a pochi mesi fa.

Tim Duncan al Fiorentina Store Corso