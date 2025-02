Zanetti: "Valentini mi è piaciuto all'esordio, si candida per un posto da titolare nell'Hellas"

In conferenza stampa prima della gara contro il Milan, l'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha parlato anche del neo arrivo Nicolas Valentini, difensore gialloblù arrivato in prestito dalla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Valentini si candida per un posto. Mi è piaciuto quando è entrato con tanto carattere e voglia. Duda è uno di quei 4 o 5 giocatori determinanti per noi, e in certi momenti, senza alcuni giocatori, non riusciamo a resistere ai momenti di difficoltà. Questo non significa che deve essere tutto sulle sue spalle, perché anche i più giovani possono sbagliare, ma devono anche crescere. La mancanza di questi giocatori non può essere un alibi. Tutti devono crescere dal punto di vista caratteriale”.