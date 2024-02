Gattuso non trova pace nemmeno in Francia: l'ex tecnico della Fiorentina è stato esonerato dal Marsiglia

Non c'è pace per Gennaro Gattuso, che è stato da poche ore esonerato dal Marsiglia. La decisione è stata presa dopo i non buoni risultati della squadra negli ultimi tempi e adesso si aspetta solo l'ufficialità dell'esonero.

Dopo la brevissima e fallimentare parentesi a Firenze, senza nemmeno una gara all'attivo, il tecnico italiano stecca ancora all'estero dopo la non positiva esperienza al Valencia.