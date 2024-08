La probabile formazione della Fiorentina Primavera: Galloppa ritrova Fortini, a centrocampo regia affidata a Ievoli. Davanti torna Caprini

Stasera alle ore 20:30 la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa sfida il Sassuolo dell'ex giocatore e tecnico delle giovanili viola Emiliano Bigica in una sfida che vale la Supercoppa Italiana di categoria. La gara si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e pertanto i neroverdi del Sassuolo saranno in tutto e per tutto i padroni di casa. Dopo l'esordio vittorioso di Cesena lo scorso venerdì, la Fiorentina Primavera si appresta a cambiare qualcosa nella propria formazione per contendere il trofeo al Sassuolo Campione d'Italia in carica.

Le scelte di Galloppa

Tra i pali dovrebbe esserci Pietro Leonardelli, dopo che Vannucchi ha giocato in campionato. Difesa a tre composta da Kouadio, Elia e Romani, col recuperato Sadotti in panchina. Sulla fascia sinistra Balbo e a destra il rientrante Fortini, a disposizione dopo la convocazione in prima squadra per la trasferta di Parma. In mezzo al campo Ievoli e uno tra il lituano Gudelevicius e Harder, col primo favorito complici le non perfette condizioni del compagno. In attacco Presta e Rubino a supporto di Maat Daniel Caprini, autore di uno splendido gol a Cesena e partito in panchina in Romagna.

La formazione della Fiorentina Primavera:

FIORENTINA (3-4-2-1): Leonardelli; Kouadio, Elia, Romani; Fortini, Ievoli, Gudelevicius/Harder, Balbo; Presta, Rubino; Caprini.