La strategia della Fiorentina per il trasloco a Modena: Comune sotto pressione. Intanto la Prefettura tiene viva l'ipotesi Empoli

La sit-com relativa al futuro del Franchi e soprattutto a quello della prossima casa della Fiorentina va avanti e vedrà a breve un nuovo capitolo: secondo Repubblica infatti, la società viola vorrebbe spingere in modo deciso sul trasloco a Modena durante i lavori. Una strategia per mettere sotto ulteriore pressione il Comune e alimentare tensioni già accumulate. Il tutto anche perché la proroga dell'Europa per i lavori al Franchi viene giudicata quasi “impossibile” da fonti del Governo.

Nel frattempo sta per entrare in campo la Prefettura: per giovedì prossimo, 11 gennaio, è stato organizzato un tavolo tecnico per discutere proprio gli aspetti logistici di quel che verrà a partire dalla prossima stagione calcistica. Convocata la Fiorentina, così come i Comuni di Firenze ed Empoli, tenuta di fatto ancora in vita come ipotesi, al netto dello scetticismo espresso dalla sindaca Barnini.