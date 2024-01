Napoli al disperato inseguimento della Fiorentina e del quarto posto: De Laurentiis mette 60 milioni e quattro colpi sul piatto

La delusione più grande della prima parte di stagione in A è sicuramente rappresenta dal Napoli, attardato e addirittura ottavo a quota 28, a -5 dalla Fiorentina. Il quarto posto viola rappresenta l'obiettivo di tanti club, specialmente di chi come gli azzurri è in zona Champions da anni e dei soldi della Champions ha un bisogno estremo.

Pronti 60 milioni per 4 acquisti

Anche per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 60 milioni in questo mercato di gennaio, per almeno 4 colpi.

Dopo Mazzocchi in arrivo Samardzic

Giù ufficializzato l'arrivo di Mazzocchi, dietro l'angolo ce ne sono altri 3: a partire da Samardzic, per cui l'accordo con l'Udinese intorno ai 20 milioni è a un passo, proseguendo con Dragusin e Soumarè. Di sicuro una concorrente pericolosissima per la Fiorentina.