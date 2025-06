Ancora estero per Farioli: confermata la sua destinazione. Il tecnico toscano riparte dal Portogallo

Era stato chiacchierato anche in ambito Fiorentina, dopo le inaspettate dimissioni da parte di Raffaele Palladino, ma alla fine ha scelto una strada diversa. Il tecnico Francesco Farioli si era detto pronto per un'avventura in Serie A, ma ancora una volta non è il momento per la sua affermazione in Italia.

C'erano già molte voci sulla sua futura destinazione, confermate pienamente. Secondo quanto riportato da B24, Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto. L'allenatore toscano riparte dalla Liga NOS, con i Dragoes che hanno già scelto il profilo e ufficializzeranno a breve.