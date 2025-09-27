La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa conferma Kospo in difesa. Konè torna disponibile

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che tra poco meno di mezz'ora scenderà in campo sul terreno di gioco del Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi contro i pari età del Monza. I padroni di casa arrivano da un'importante vittoria in trasferta contro la Lazio, e ci terranno a continuare a far bene.

Queste le scelte dei due allenatori

La Fiorentina invece si presenta in Brianza con il peso di chi deve confermarsi. I 10 punti conquistati nelle prime 4 partite sono un bottino importante, e per questo l'obiettivo dei viola sarà quello di continuare a vincere per conquistare il primo posto in classifica. Non ci sono troppe novità nelle scelte di Galloppa, l'unica sorpresa è infatti sulla trequarti: dopo un mese dall'ultima partita giocata, la prima giornata di campionato, torna regolarmente disponibile Konè. Tra i pali viene premiato nuovamente Leonardelli. In difesa il tecnico punta ancora tutto su Kospo, mentre in attacco l'unica punta sarà Braschi.

Queste le formazioni delle due squadre:

MONZA: Vailati, Villa, Colonnese, Reita, Attinasi, Diene, Mput, Ballabio, Bakoune, Albe, Fogliaro. All. Brevi

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli, Trapani, Sadotti, Kospo, Balbo, Montenegro, Bonanno, Kone, Angiolini, Mazzeo, Braschi. All. Galloppa