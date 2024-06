Antognoni: "La Svizzera ha le stesse probabilità di passare dell'Italia. Chiesa? Farà la differenza"

L’ex numero dieci della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato alla Rai in vista di Italia-Svizzera, ottavo di finale dell'Europeo in programma sabato alle 18: “Il girone non è stato esaltante ma l’importante era andare avanti e i ragazzi lo hanno fatto. Qualificarsi con un gol al 98′ dà sicuramente molta fiducia e io la squadra la vedo in crescita. Penso che ci possano essere buone prospettive".

“Contro la Svizzera gara da 50 e 50”

“Ora viene il bello, le sfide da dentro o fuori, quelle partite senza un domani che tutti i calciatori vogliono giocare. Con la Svizzera sarà una sfida da 50 e 50, è complicatissimo fare un pronostico, con loro c’è sempre stata una rivalità di vicinato che ha sempre resto le sfide particolarmente tese e spigolose. Sono una squadra senza individualità straordinaria ma molto solida e completa in tutti i reparti. Fargli gol non sarà un’impresa facile ma io punto sugli azzurri”.

Chi segna per l'Italia?

"Chi farà la differenza? Vado controcorrente: Chiesa e Scamacca”.