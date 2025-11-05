Ambrosini: "A Firenze situazione folle, non si sa nemmeno chi prende le decisioni. Nel Milan di Berlusconi certe cose non sono mai successe"

L'ex calciatore di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini ha commentato a Cronache di Spogliatoio il momento che sta attraversando il club viola: “Trovo abbastanza ridicola questa situazione. In una società deve essere chiaro chi è che decide. Nel caso della Fiorentina, ci sarà pur stato qualcuno che prima del Lecce abbia detto ‘se perdiamo dobbiamo cambiare’. Avranno contattato qualcuno in via preventiva o no?”.

“Situazione assurda”

Poi ha aggiunto: “Chiaramente le dimissioni di Pradè rendono il tutto ancora più particolare, ma resta una situazione assurda. Quando giocavo al Milan c'era una catena decisionale molto chiara, con Berlusconi e Galliani. Non è mai successo di vivere una situazione così folle, dove i giocatori non sanno nemmeno chi li allena il pomeriggio”.