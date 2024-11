Il difensore classe 2004 della Fiorentina Michael Kayode ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21 parlando anche della classifica del suo club:

“Questo inizio di stagione con la Fiorentina è partito con il piede giusto, siamo secondi in classifica e penso che possiamo restare in alto fino alla fine. Nella difesa a quattro mi trovo benissimo, posso adattarmi sia a destra che a sinistra. In Nazionale l'importante è essere pronti per ogni impegno”.

Sul gol vittoria all'ultimo Europeo

“L'emozione del gol decisivo all'Europeo è stata tantissima, il mister Bollini mi aveva chiesto di fare l'esterno alto e io mi ero messo a disposizione. Anche quando gioco da terzino o da quinto mi capita spesso di salire sulla fascia. Con la Fiorentina, in Conference League, incontriamo squadre sconosciute, quindi è più difficile rispetto a quelle italiane che conosciamo meglio”.

Su Dodo e le sue ispirazioni

“Allenandomi con Dodo cerco spesso di prendere informazioni sul modo in cui svolge il proprio ruolo, in Nazionale maggiore ho guardato tanto Di Lorenzo e Cambiaso”.