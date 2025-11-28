Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione della Fiorentina: “L'allenatore mi sembra di nuovo completamente solo, che urla e si sbraccia in panchina, con la squadra che fa esattamente quello che lui chiede. Questi sono segnali drammatici: la squadra non voleva Pioli perché non c'era sintonia? Ora che è arrivato Vanoli la sintonia ci deve essere, non esistono scuse. La sensazione brutta che ho io è che questa squadra vada in campo e che non gliene freghi nulla, perché altrimenti gli avversari li rincorreresti. Le parole di Dzeko sono assurde, in tanti anni non ricordo un calciatore della Fiorentina che attacca i tifosi a nome della squadra. Dzeko ha sbagliato e ancora peggio ha fatto Vanoli a difenderlo. Se una situazione del genere ci fosse a Roma o a Milano, i calciatori non potrebbero uscire di casa".

“La società è complice di questa situazione”

Poi ha aggiunto: “Non ce la dobbiamo prendere con Dzeko, ma con la società. E' la società che deve gestire queste cose, dichiarazioni del genere si fanno solo in accordo con la società e se la società sta in silenzio vuol dire che era d'accordo. Ho visto gente sputare a Della Valle in tribuna, che non è una giustificazione ma solo un modo per dire che dopo una prestazione così indegna un giocatore deve solo scusarsi e fare mea culpa. Se pensa che i passaggi sbagliati siano colpa dei fischi e dei mugugni, allora cambi mestiere. Ma tanto c'è molto vicino visto che ha 40 anni. Ma torniamo al discorso della società: fatemi il nome di un dirigente che dopo una partita come quella di ieri possa andare negli spogliatoi e attaccare al muro i giocatori. Muore Barone e viene sostituito da Ferrari, va via Pradè e viene sostituito da Goretti. Queste sono mosse di una società disorganizzata".