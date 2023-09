Amatucci sfiora il gol, Sadotti lo trova. Pisani al centro dell’Italia: i giovani viola si mettono in mostra in azzurro

Quella di ieri è stata una giornata folta di impegni per vari giovani della Fiorentina impegnati con le nazionali dell’Italia. L’Under 17 di mister Favo ha sconfitto 3-1 nel Torneo 4 Nazioni i pari età della Danimarca, grazie alle reti di Liberali, Camarda e Plicco. Presente da titolare il 2007 della Fiorentina Diego Pisani, centrocampista centrale di ottime qualità, lo scorso anno giunto fino alla finale scudetto Under 16 con mister Capparella. Pisani ha giocato da mezzala nel 4-3-1-2 azzurro. Resta in panchina il portiere viola Vannucchi, tra i pali ha agito il bolognese Pessina.

Cala il tris anche l’Italia Under 18 di mister Franceschini, che si impone nettamente sulla Serbia in amichevole. La prima rete azzurra è firmata da Edoardo Sadotti, difensore centrale classe 2006 della Fiorentina, che ha da poco debuttato in Primavera. Una bella incornata su un cross dalla destra di Mannini che ha trafitto il portiere serbo per il vantaggio dell’Italia, quindi le reti di Ragnoli Galli e Scotti a chiudere il cerchio.

Inizia con un pareggio in Germania la nuova avventura di mister Bollini sulla panchina dell’Under 20, dopo il trionfo nell’Europeo Under 19 grazie al viola Michael Kayode, protagonista del doppio salto fino all'Under 21. Della profonda rosa azzurra fanno parte anche i giocatori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Lorenzo Amatucci, fresco di esordio in Serie A (e in maglia viola) a San Siro. La partita è terminata 1-1, con Volpato che ha segnato un gran gol rispondendo alla rete tedesca di Worl.

Un tempo per Amatucci, subentrato a Faticanti in cabina di regia. Buona la prova del regista gigliato, che ha guidato la riscossa azzurra, sfiorando anche il gol col mancino, negatogli solo da un’ottima parata del portiere teutonico Noll. Nessun minuto invece per il difensore friulano classe 2005 Comuzzo.