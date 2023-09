Un netto 3-0 in amichevole contro la Serbia per l'Italia U18 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per iniziare al meglio la stagione. Gli Azzurrini vincono grazie alle reti messe a segno dal viola Edoardo Sadotti, Federico Ragnoli Galli (Atalanta) e Filippo Scotti (Milan).

Il giocatore della Fiorentina è andato a segno al 3' grazie al colpo di testa su cross di Mattia Mannini (Roma).