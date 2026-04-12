Il Crystal Palace in campo con tanto turnover in vista del ritorno al Franchi. E Glasner fa chiarezza sull'infortunio di Guessand

Pronto a scendere in campo anche il Crystal Palace, che alle 15 affronterà il Newcastle in casa prima della sfida di giovedì prossimo contro la Fiorentina, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Quante rotazioni

Tanto turnover nell'undici iniziale scelto da Glasner, che non cambia il portiere né la difesa, sostituendo invece gli altri 5 interessati: partono dalla panchina Wharton, Kamada, Sarr e Mateta - assente invece Guessand, uscito per infortunio contro la Fiorentina -, sostituiti da Lerma, Hughes, Johnson, Strand Larsen e Pino. Proprio su Guessand si è espresso l'allenatore del Palace prima della sfida, confermando che l'infortunio accusato contro i viola gli farà saltare tra le 3 e le 4 settimane.

Una maggiore tranquillità

Scelte, queste, che evidenziano sì una rosa molto profonda, ma che mettono anche in luce la precauzione di Glasner nel riposare i suoi giocatori di punta, col tecnico evidentemente non tranquillo in vista del ritorno di giovedì. Quattordicesimo posto in campionato per le Eagles, che però ritengono 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione che, a 8 giornate dal termine, donano loro una relativa tranquillità. Col 3-0 rifilato alla Fiorentina al Selhurst Park, poi, la questione del passaggio del turno è senz'altro in discesa per la truppa di Glasner.