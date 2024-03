Fiesole old style: al Franchi due ore prima per organizzare... l'atmosfera. Un inferno per ospitare il Diavolo

Non sarà una serata come le altre quella di oggi a Firenze: la prima senza il dg Joe Barone sarà (ed è stata) organizzata nei minimi dettagli. Intanto con la ‘convocazione’ ad un paio d'ore dal fischio d'inizio: un'abitudine molto old style, come sottolinea Repubblica. La squadra sarà accolta al suo arrivo al Franchi e poi la preparazione della coreografia che coinvolgerà Fiesole e Maratona: con la Tribuna i tre settori sold out per creare un inferno viola.