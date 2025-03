Se Nico 'piange', Vlahovic non ride: eppure Thiago Motta non sembra voler dare sfogo alla rabbia dell'altro grande ex

Sarà una partita fitta fitta di ex quella di domani, visti i tanti affari di mercato degli ultimi tempi tra Fiorentina e Juventus: eppure, scrive La Gazzetta dello Sport, non sarà la partita di Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Motta non sembra infatti voler cavalcare la rabbia e la voglia di riscatto del serbo, ormai separato in casa a Torino e riserva di Kolo Muani. Un altro fronte delicato, oltre a quello di Nico Gonzalez che però ha più occasioni davanti a sé. Vlahovic, tutt'ora a secco contro la Fiorentina, partirà verosimilmente dalla panchina.