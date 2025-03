C'è voluto un mese quasi, uno strano mese in cui Nicolò Fagioli, arrivato per dare lustro e fantasia al centrocampo viola, si è disimpegnato invece sulla trequarti. In sostanza un mese da fuori ruolo per l'acquisto più importante del mercato invernale, nell'utopica speranza che il centrocampo a due potesse reggere. Nelle ultime uscite invece, Palladino ha rispolverato la linea a tre, riportando Fagioli al suo posto e il neo arrivato si è preso subito il centro della scena.

Un gol ad Atene e tante giocate di classe: sempre più a suo agio e prontissimo a ritrovare il suo passato, i suoi 10 anni di Juve che domani ovviamente non conteranno. In assenza di Adli la Fiorentina ha ritrovato un bel po' di fantasia. Il ragazzo classe 2001 è legato anche all'Europa, scrive il Corriere Fiorentino, perché la qualificazione alle coppe è proprio la condizione che farebbe scattare il riscatto obbligatorio. E Fagioli è proprio l'uomo che può aiutare la Fiorentina a centrarla.