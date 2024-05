L’assessore al welfare del Comune di Firenze e candidato sindaco Sara Funaro ha parlato di vari argomenti durante 'Refresh', la rassegna stampa di Toscana TV a cura di Andrea Vignolini, avendo modo di soffermarsi anche su tematiche legate al restyling dello stadio Artemio Franchi.

‘Al Franchi in tramvia? Spero che…’

“Sarò all’Artemio Franchi stasera per Fiorentina-Club Brugge e qualora diventassi Sindaco di Firenze auspico entro la fine del mio mandato di arrivare in tramvia allo stadio e di vederlo riqualificato. Me lo auguro per tutta la città e i cittadini”.

‘Necessario accelerare il completamento delle tramvie’

“Un mandato sufficiente per il completamento del percorso delle tramvie? Vediamo, essendo una priorità occorre accelerare il più possibile. Sappiamo benissimo quanti disagi ci sono durante il periodo dei cantieri, per cittadini e commercianti”.