Altra prestazione da incorniciare per Kayode. L'ex Fiorentina migliore in campo nella super vittoria del Brentford contro il Liverpool - FOTO
Vittoria da incorniciare in Premier League per il Brentford di Michael Kayode, che ha sconfitto al Gtech Community Stadium il Liverpool con un roboante 3-2.
La partita
La squadra di Andrews ha battuto i Reds grazie ai gol di Ouattara, Schade e al rigore di Igor Thiago. Inutili le reti di Kerkez e Momo Salah, che non sono mai riuscite a pareggiare i conti.
Kayode migliore in campo
Altra prestazione strabiliante di Kayode, con il terzino ex viola partito ovviamente titolare e che è stato premiato come migliore in campo, risultando il MOTM di questa super vittoria delle Bees. Il Brentford sale così a 13 punti, a sole due lunghezze dal Liverpool in crisi nera.
💬 Commenti (22)