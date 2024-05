FOTO - Ad Atene la Fiorentina scenderà in campo con una patch speciale sulla maglia bianca

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il fatto che la Fiorentina, estratta come squadra fuori casa per la finale di Atene, giocherà la partita contro l'Olympiakos con la divisa bianca da trasferta. La maglia che a inizio stagione scatenò il dibattito, tra chi apprezzava il motivo floreale e chi no, diventerà dunque a suo modo unica.

Una patch speciale

Sarà infatti una versione speciale quella che Nico Gonzalez e compagni indosseranno ad Atene. Sul petto ci sarà una patch dedicata all'evento: “Final Athens 2024” e sotto “AEK Arena - 29 May”. Nella speranza che questa stessa maglia possa diventare davvero storica per la Fiorentina.