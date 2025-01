L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport tirando le somme su quanto fatto fin qui dalla squadra: “Credo che il bilancio fin qui sia estremamente positivo. Abbiamo fatto un bel percorso, sia in campionato che in Conference, raggiungendo l'obiettivo di passare tra le prime otto. Trentadue punti in Serie A con una partita da recuperare è un bel segnale. Sono arrivate partite importanti contro squadre forti, contro Roma, Milan e Lazio. Sicuramente non volevamo perdere punti come quelli contro l'Udinese, pesano. Però ci sta una battuta d'arresto, in generale è un campionato fortemente equilibrato. Il nostro obiettivo è continuare a crescere”.

“Impensabile continuare come per le otto vittorie, ma la squadra fa ben sperare”

Sugli ultimi risultati: “Non potevamo mantenere un trend come quanto fatto nelle otto vittorie consecutive. Era impensabile. Un calo fisiologico era preventivabile, non so se ricordate ma io lo dicevo sempre. Il calcio è anche questo. La cosa che mi lascia relativamente tranquillo è vedere i ragazzi che continuano a dare il massimo in ogni allenamento. Mi lascia ben sperare per il futuro”.