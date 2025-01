FOTO - Gudmundsson si allena in gruppo. Buone notizie in vista di Monza?

Nessuna comunicazione ufficiale, ma una foto fortemente significativa. Come si evince dagli scatti della seduta odierna al Viola Park, pubblicati sui canali ufficiali della Fiorentina, Albert Gudmundsson si è allenato regolarmente in gruppo.

Un buon indizio

L'islandese, reduce da alcuni acciacchi fisici e dai novanta minuti in panchina contro il Napoli, è stato immortalato in campo mentre si accinge a calciare. Poco per trarre conclusioni definitive, ma sicuramente un bell'indizio di ciò che speriamo tutti, e cioè che il pezzo da novanta del mercato estivo della Fiorentina possa tornare a fare la differenza in campo già da lunedì sera a Monza.