Ferrara: "A Firenze abbiamo visto più ultime spiagge dei maremmani. Paratici risolve un problema a Tottenham, Villarreal e... alla Fiorentina"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta l'ennesimo scontro diretto ‘disperato’ per la Fiorentina, che ha accolto Solomon:

"Abbiamo visto più ultime spiagge noi che un abitante della costa maremmana. Adesso arriva la Cremonese e un’altra occasione per far scattare la famosa scintilla, che anche quelle ne abbiamo invocate più noi che un tecnico della caldaia. Ok, poco importa. Ci sarà da lottare e quindi mai mollare.

Intanto, mentre il dg annuncia senza spoilerare l’arrivo di un nuovo dirigente, il nuovo dirigente porta a Firenze il primo giocatore, che non a caso arriva dal Tottenham via Villarreal. Insomma, il buon Paratici con un colpo risolve un problema di ingaggio al Tottenham, ne risolve uno al Villarreal, che lo ha usato pochissimo e, naturalmente, nelle intenzioni, dovrebbe risolvere un problema soprattutto alla sua nuova società: la Fiorentina. Insomma, sarà l’ennesima ripartenza (chiamatela ultima spiaggia o scintilla fa lo stesso), ma da queste parti dobbiamo provarle tutte per raggiungere l’obiettivo".