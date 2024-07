UFFICIALE: La Juventus comunica l'avvenuta cessione di Kean alla Fiorentina. I dettagli dell'affare

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 5 milioni».

La nota della Juventus

Con questa nota, il club bianconero ha annunciato di avere ceduto l’attaccante italiano alla società di Rocco Commisso. «Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori», si legge ancora nel comunicato, in relazione alla plusvalenza fatta registrare dai bianconeri per la cessione del calciatore. Plusvalenza che – senza considerare gli oneri accessori – ammonterebbe a 3,4 milioni di euro circa.

Kean plusvalenza ufficiale Juventus – L’impatto positivo sui conti bianconeri

Al 31 dicembre 2023, ultimo dato disponibile a bilancio, il valore netto di Kean a bilancio era sceso a poco meno di 14,5 milioni di euro. Considerando gli ultimi sei mesi trascorsi e il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, il valore netto del calciatore al 30 giugno 2024 era invece sceso a poco più di 9,6 milioni di euro.

Ma non soltanto la plusvalenza, scrive Calcio e Finanza. Oltre all’impatto positivo da questo punto di vista, la Juventus farà registrare un risparmio importante sul bilancio 2024/25. Infatti, tra ammortamento e stipendio lordo, la società piemontese andrà a risparmiare poco più di 12,9 milioni di euro, liberando così spazio a livello di conto economico per eventuali nuovi acquisti. In questo modo, l’impatto positivo complessivo sarà pari a 15,2 milioni circa.