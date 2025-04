La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Puzzoli debutta da titolare dopo l'ottimo Viareggio. Galloppa deve rinunciare a Tarantino

Fiorentina Primavera di scena a Verona tra pochi minuti, con l'esigenza di portare a casa punti o quantomeno di mantenere il gap sugli scaligeri. Per Galloppa rinuncia obbligata all'attaccante Tarantino, per cui davanti ci sarΓ Braschi. Sulla trequarti, insieme ai soliti Rubino e Caprini, esordio da titolare per Puzzoli, ottimo protagonista al recente Torneo di Viareggio con l'Under 18:

Leonardelli; Trapani, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Keita; Puzzoli, Rubino, Caprini; Braschi.