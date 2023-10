Altra vittoria per i ragazzi di Capparella: l'Under 17 Viola torna in testa alla classifica

Vittoria per 3-1 sull’Ascoli della Fiorentina Under 17 al Picchio Village di Ascoli Piceno nel recupero della prima giornata d'andata del girone C del campionato nazionale A-B. I viola, allenati dall'ex centrocampista ascolano Capparella, si sono portati sul 2-0 nel primo tempo grazie alla doppietta di Maiorana.

A metà della ripresa i Viola, ancora a punteggio pieno nel proprio raggruppamento, hanno calato il tris con Ciacci. Nel finale la rete bianconera siglata da Calvaresi. La squadra di Capparella adesso si trova al primo posto in classifica, con cinque successi in altrettante gare. Continuate così ragazzi!