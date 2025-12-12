Rientra il caso Salah a Liverpool? Prove di pace con Slot per l'ex viola

Prove di disgelo per un ex Fiorentina di lusso. Gli ultimi giorni di Mohamed Salah a Liverpool sono stati molto particolari: l'egiziano è stato escluso dai convocati in Champions League dopo le dichiarazioni dell'ultimo fine settimana, che a quanto pare non sono piaciute ad Arne Slot.

Salah, una settimana da inferno a Liverpool

Insomma, è chiaro e lampante che tra i due non corre buonissimo sangue, infatti il rapporto è interamente da recuperare. Tuttavia, le parti stanno tentando un disgelo: secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Salah tornerà fra i convocati per la gara di Premier League contro il Brighton.

L'ex viola tenta il disgelo con Slot

L'ex viola è in gruppo e ha risolto la propria situazione, almeno per oggi, dove ha incontrato Slot e sembra aver momentaneamente chiarito. Non è comunque da escludere l'ipotesi addio già a gennaio.