Nico Gonzalez, dopo aver lasciato la Fiorentina, si è accasato alla Juventus dove non ha trovato particolare fortuna. Non è stata una stagione indimenticabile per l'argentino, che si è subito trasferito altrove, alla volta della Spagna, all'Atletico Madrid.

Gonzalez si presenta all'Atletico: “Ho ancora tanti obiettivi”

Gonzalez si è presentato ai Colchoneros in conferenza stampa: “Sono molto emozionato e impaziente di giocare. Ho molti obiettivi da togliermi con l'Atletico, ho 27 anni e devo ancora raggiungere parecchi traguardi. Darò tutto me stesso per farlo, mi piacerebbe vincere tante cose”.

“Voglio vincere. Simeone tra i migliori al mondo”

Su Simeone: “È uno dei migliori allenatori al mondo. Ci ho parlato poco per ora, intanto mi ha spiegato quello che vuole da me. E già sono del tutto d'accordo con lui. Devo solo dimostrare in campo”.