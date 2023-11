Galloppa: "I risultati sono importanti, ma a me interessa la crescita dei ragazzi. Amatucci? E' venuto con la mentalità giusta"

L'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato così dopo il pareggio contro il Verona: “I risultati contano e spostano gli umori, ma a me interessa l'atteggiamento dei ragazzi. Oggi avremmo potuto giocare in maniera rinunciataria solo per portare a casa la vittoria, ma non è quello che mi interessa. Chiaro che i risultati interessano a tutti, ma qui ciò che conta è la crescita dei giocatori”.

E poi su Amatucci: “E' arrivato oggi per giocare. Non è facile mettere in campo un ragazzo senza averlo mai avuto agli allenamenti, ma ci ho parlato prima della partita e l'ho trovato con la giusta mentalità. In campo ogni tanto faceva come gli pare ma non gli ho detto nulla, perché i giocatori di qualità vanno lasciati liberi di prendere l'iniziativa”.