Collovati: "La Fiorentina deve mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità. Serve far giocare chi ha deluso di più"

L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida tra la sua ex squadra e la Fiorentina.

La parole di Collovati

“Ho visto un paio di gare della Fiorentina in questa stagione, diciamo che di positivo c’è la sfortuna contro la Roma e la reazione finale contro il Bologna. Nessuno si aspettava una Fiorentina in fondo alla classifica, colpa di troppi rendimenti sottotono da parte dei viola. Indipendentemente dall’allenatore, che ha le sue responsabilità, adesso tocca ai giocatori perchè sono loro che vanno in campo. Penso ai rendimenti dei vari Gosens, Comuzzo, Fagioli, etc. non penso sia colpa solo del mister, anche loro devono prendersi le responsabilità".

Serve responsabilità

"È chiaro che la Fiorentina dovrebbe mettere i giocatori dinanzi alle loro responsabilità, farei giocare quelli che hanno più deluso. Sarà una gara tosta per i viola, perchè i nerazzurri sono arrabbiati dopo la sfida col Napoli. Chivu è un ragazzo estremamente intelligente. Ha creato una squadra più verticale, diversa nel gioco da quella di Inzaghi. Tuttavia, è una formazione molto fragile dal punto di vista difensivo, è la terza peggior difesa del campionato. Basti pensare al secondo gol del Napoli…”