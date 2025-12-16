Longhi: "Alla Fiorentina prenderei Iachini. E' una squadra che deve solo lottare e non giocare a calcio"

Il giornalista sportivo e telecronista Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva del possibile post Vanoli in casa Fiorentina, con la posizione dell'allenatore gigliato in bilico e con la fiducia a tempo datagli dai dirigenti gigliati.

La scelta del possibile post Vanoli

“Tra Pioli, Ballardini e Iachini adesso io sceglierei Iachini, se consideriamo che questa è una squadra che deve solo rimboccarsi le maniche e non giocare a pallone. Non sminuisco le sue capacità, ma lui sarebbe più adatto a una squadra che deve lottare”.

Il ritorno di Pioli

“Se invece la Fiorentina crede di avere ancora una caratura tecnica ed essere ancora in grado di fare vittorie, allora va bene anche Pioli. Il problema non è l'allenatore, ma nel caos creato. C'è un vuoto di potere da dopo la morte di Barone che viene avvertito nei giocatori e che incide parecchio”.