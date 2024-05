El Kaabi: "Siamo a un passo dalla gioia più grande. Spero che il sogno si realizzi il 29 maggio"

Con i suoi dieci gol (cinque dei quali segnati nelle due semifinali contro l'Aston Villa) Ayoub El Kaabi ha portato l'Olympiakos verso la finale di Conference League contro la Fiorentina ed è anche l'attuale capocannoniere della competizione.

L'attaccante marocchino, in un'intervista rilasciata a Uefa.com, ha detto: “Quando ho ricevuto l'offerta dall'Olympiakos, l'ho vista come una sfida personale. È un club prestigioso, che lotta per il titolo nazionale e partecipa sempre alle competizioni europee. Grazie ad Allah, abbiamo raggiunto la finale e siamo a un passo dalla gioia più grande: alzare la coppa! È un sogno che spero si realizzi il 29 maggio”.