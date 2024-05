Attenti a Nzola e ad altri due: Il monito di Mendilibar ai suoi giocatori

L'allenatore dell'Olympiakos, Josè Luis Mendilibar, in vista della finale di Conference League di mercoledì sta continuamente richiamando l'attenzione dei suoi giocatori su tre elementi in particolare della Fiorentina: Gonzalez, Dodo e Nzola. A scriverlo è Sportime.gr.

Fiorentina di qualità

Mendilibar non smette di sottolineare e ricordare ai suoi, quanto sia pericolosa e di qualità la formazione viola, cercando di riproporre gli schemi attuati dalla squadra guidata da Italiano.

Tentativo di ingabbiare i viola

Non c'è dubbio che il tecnico spagnolo punterà ad ingabbiare la Fiorentina così come fatto con l'Aston Villa. Ovviamente, la speranza è che tutto ciò non accada in questa circostanza.