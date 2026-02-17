Nicolò Fagioli, la scelta della Fiorentina ma non solo: prosegue la presentazione di Daniele Rugani da nuovo calciatore gigliato, dal Viola Park.

“Mi sono sentito con Fagioli mentre stavo per venire alla Fiorentina e sono molto contento di trovarlo qua. Ho trovato una persona cresciuta sotto ogni punto di vista, e in campo un calciatore maturato. Ha aggiunto cose che prima non aveva, Vanoli sta facendo un grande lavoro con lui, parlo anche della fase difensiva. È importantissimo per la Fiorentina, sta facendo una stagione ottima, è un calciatore forte e che sposta”.

“Sono pienamente consapevole della situazione in cui si trova la squadra, delle volte le sensazioni ti guidano in certe scelte. Sarà una stagione di sofferenza da qui alla fine, ed è stata la cosa che mi ha acceso dentro, mi ha fatto sentire vivo e dato voglia di rimettermi in gioco e dimostrare. Sento di stare bene e poter dare ancora tanto. Per me difendere è un piacere, vivo per questo e voglio trasmetterlo ai compagni e a tutto il reparto. Difendere riguarda tutta la squadra non solo la difesa e serve un miglioramento di tutti, penso nelle ultime gare si sia visto un miglioramento”.