Ceccarini: "La Juventus chiede due condizioni per la cessione di Kean, su di lui movimenti anche dalla Premier. Belotti ha molto mercato e la Roma..."

Mercato Fiorentina: ora si pensa al reparto offensivo

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha analizzato in un articolo per Tuttomercatoweb.com quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in Serie A. Citati anche Kean e Belotti, sul taccuino della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. Queste le sue parole.

Due opzioni per l'attacco viola

“Resta da capire quale sarà il futuro di Kean. L’attaccante bianconero piace a Monza e Fiorentina. Per lasciarlo andare la Juventus chiede un prestito oneroso, più il pagamento dell’ingaggio da qui a giugno. Ma per lui c’è movimento anche all’estero, Premier e non solo”.

E in casa Roma: “Chi ha molto mercato è sicuramente Belotti. La società in caso di un’offerta adeguata potrebbe anche valutare una sua cessione”.