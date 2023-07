Corriere dello Sport-Stadio: Metà dell'ingaggio lo paga Commisso

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sul mercato: "L’accordo per Arthur". Sottotitolo: “La firma è in arrivo: ecco il regista per la Viola”. Sommario: “La Fiorentina verserà tre milioni al club bianconero per il brasiliano Commisso coprirà la metà dell’ingaggio”.

A pagina 12 viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina è pronto l’accordo per Arthur Il brasiliano a Firenze in prestito per 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni per giugno 2024”.

A pagina 13 ancora mercato: “Parte Igor ora Rouault o Nikolaou La Viola tra il difensore del Tolosa (in scadenza nel giugno del 2024) e il centrale mancino dello Spezia”. In taglio basso infine: “Parisi, primo allenamento. Barak, stop per un virus”.