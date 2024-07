Fiorentina e Sassuolo, un legame fatto di trattative, ma per Thorstvedt la bottega non sarà più cara

A un passo l'accordo tra Fiorentina e Sassuolo per l'arrivo in viola di Kristian Thorstvedt, centrocampista neroverde autore di un'ottima stagione in Emilia nonostante la retrocessione in Serie A della sua squadra.

Tra Fiorentina e Sassuolo questa è l'ultima trattativa di una serie lunga, tra quelle andate a buon fine e quelle sfumate. E se a far da filo conduttore c'erano le richieste sempre alte di Carnevali, adesso la bottega sembra essere non così cara.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'affare Thorstvedt-Fiorentina potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 7 milioni, bonus compresi.