Sulla prima pagina del QS de La Nazione: “Mezzogiorno da Champions: tre punti da dedicare a Bove”.

A pagina 4 in taglio alto: “Il messaggio di Palladino: “Voglio una super gara. Il tecnico presenta la sfida con il Cagliari: ”Riscatteremo il ko in coppa". Sull'avversario: “Si difendono bene e giocano molto sulle ripartenze””.

A pagina 5 l'apertura: “A pranzo con il Cagliari. Corsa Champions e sogni: l'occasione per ripartire. Tre punti per Edo e Firenze”. Nel taglio basso: “Equilibrio tattico e sorprese. Dodo-Luvumbo, che incrocio”

A pagina 6 si legge: “Rivoluzione rimandata. Sottil titolare e difesa a 4. No, il modulo non si tocca” e in taglio basso: “Partita in tv e famiglia. La lunga e strana domenica di Bove”.