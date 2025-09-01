Clamoroso colpo di scena per il Crystal Palace: saltato l'acquisto di Igor. E le Eagles intanto perdono anche il capitano
Sembrava tutto fatto e invece alla fine Igor, l'ex difensore brasiliano della Fiorentina, non cambierà casacca.
Salta il trasferimento di Igor
Come riferisce Fabrizio Romano, è infatti collassato il suo trasferimento al Crystal Palace, squadra che stava per perfezionare il suo acquisto.
L'incastro che ha scombinato i piani
La notizia è arrivata non appena Marc Guehi, capitano delle Eagles, ha completato le visite mediche a Londra come nuovo giocatore del Liverpool.
💬 Commenti (1)