La Nazione: Fortini verso la Juventus
La Nazione in edicola questa mattina si concentra inevitabilmente sulle dinamiche di mercato di casa Fiorentina. Particolare attenzione, oltre all'arrivo di Harrison, sulla possibile cessione del giovane Fortini, tanto che in prima pagina il QS de La Nazione scrive: “Cassa…Fortini, Il sacrificio”.
Pagina 2
“Viola Market, le sliding doors” scrive La Nazione nel titolo della pagina dedicata ai colori viola. Il quotidiano poi continua: “E' fatta per Harrison, Fortini verso la Juve”. Di spalla la clamorosa notizia di mercato: “Serve un centrale? Maguire l'Italia e l'amico De Gea”.
Pagina 3
Spazio poi ai nuovi acquisti pagina 3 infatti: “La carica di Solomon: mi piacciono le sfide, di sicuro ci salveremo” e poi “Brescianini senza filtri: Firenze incredibile, mi manda Palladino”.