Kessie è il sogno di una notte di mezza estate, ma l'affare non è scontato. Sohm, prossime ore decisive

La Nazione, stamani in edicola, parla della missione della Fiorentina sul mercato. Completare la squadra con un centrocampista di spessore, prendere un altro attaccante e capire cosa succederà sulla fascia destra alla voce ‘Dodo’. Ma in questo momento tutto è incentrato attorno alla mediana.

Kessie è il sogno, ma Pradè continua a guardarsi attorno

Nelle ultime ore è tornata di moda la candidatura di Kessie, ex fedelissimo di Pioli al Milan. Al di là dei rapporti che rimangono eccellenti fra il tecnico e l'ivoriano, l’affare resta comunque complicato. Possibile che Pradè decida di sondare il terreno per capirne i costi, ma il direttore sportivo lavora parallelamente anche su altre situazioni.

Appuntamento fissato per Sohm

Col Parma, l’appuntamento è fissato per la prossima settimana. Simon Sohm rimane un’idea, anche perché molto simile a Kessie. I ducali hanno sparato alto - 18/20 milioni di euro di richiesta - ma Pradè vorrebbe spenderne meno. Tuttavia, rispetto alla situazione Bernabé c’è una differenza sostanziale: il giocatore e il Parma hanno concordato l’addio in questa finestra di mercato. La Fiorentina lo sa e per questo non ha fretta. Chiaro che più passano i giorni e più le richieste dovranno ammorbidirsi.