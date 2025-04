Fuori Fagioli dentro Adli; ormai questo è diventato uno dei cambi classici che Raffaele Palladino effettua a metà del secondo tempo. L’algerino, una mezzala tecnica e con visione di gioco, per l’ex Juventus, un’altra mezzala tecnica e con visione di gioco.

La stagione dei due centrocampisti viola

Il pittore, arrivato a Firenze la scorsa estate, è diventato velocemente il perno del centrocampo viola e dalle sue giocate è passata buona parte della manovra offensiva gigliata nella splendida cavalcata autunnale. Fagioli, acquistato nelle ultime ore del mercato invernale, grazie a buonissime prestazioni ha scalato velocemente le gerarchie del centrocampo della Fiorentina. Pare chiaro che ad oggi, complici anche gli infortuni, Adlì sia diventato per Palladino il perfetto sostituto della mezzala azzurra; ma siamo proprio sicuri che i due non possano coesistere?

Le qualità dei due centrocampisti

Sappiamo che Palladino non è propriamente quel genere di allenatore che predilige sbilanciarsi alla ricerca del gol (vedasi l’ingresso di un difensore contro il Parma con il risultato in parità), eppure, nel niente cosmico del gioco offensivo della Fiorentina, due giocatori con queste qualità possono rappresentare un bel salvagente. Entrambi hanno dimostrato di avere nei piedi quella fantasia che, abbinata alla qualità, spacca le difese avversarie, anche quando queste si chiudono a riccio sfruttando l’incapacità viola di organizzare un'azione d’attacco. Ormai è tardi per chiedere (sperare) in un gioco propositivo e organizzato; ma, almeno per una volta, sarebbe interessante poter vedere i due centrocampisti più tecnici della Fiorentina giocare contemporaneamente, soprattutto quando la squadra avversaria difende dentro la propria are di rigore, anche a costo di perdere quell’equilibrio che lo staff tecnico viola ricerca costantemente.