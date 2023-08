Il Betis pronto a fare spazio per Quarta, che a Genova è finito tra gli spettatori non paganti

Nella scorsa stagione, ma anche in quella prima, Martinez Quarta era sempre partito da centrale titolare in coppia con Milenkovic, per farsi scalzare poi alternativamente da Igor e poi da Ranieri. Il suo destino in viola è incerto, tanto che il Betis vorrebbe offrirgli una nuova avventura: domani intanto gli andalusi potrebbero cedere Luiz Felipe in Premier, così da aprire spazio per l'argentino. A quel punto servirebbe un'offerta che accontentasse la Fiorentina.