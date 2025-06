Martinelli vorrebbe restare alla Fiorentina, la dirigenza però ha altre idee in testa. E intanto una big di Serie B fa sul serio per il portierino

Sono molti i giovani giocatori viola destinati a lasciare Firenze. Oltre ai rientranti dai prestiti, la dirigenza dovrà trovare acquirenti anche per quei giocatori non più in età da Primavera (classe 2005) o alla ricerca di minutaggio fra i grandi.

Il caso Martinelli

L'elenco come detto è lungo e contempla anche situazioni in partenza non del tutto chiare. Come ad esempio quella che riguarda il caso di Tommaso Martinelli: il portierino classe 2006 è considerato il futuro numero 1 della Fiorentina e da anni orbita in prima squadra, . Nell'ultima stagione però non ha quasi mai giocato, rimanendo dietro a De Gea e Terracciano nelle gerarchie (una sola presenza in Conference League). Certo che lavorare all'ombra dello spagnolo è una grande palestra d'allenamento, ma la lontananza dal campo potrebbe aver rallentato il suo processo di crescita.

La richiesta del ragazzo

Secondo La Nazione il giovane portiere però ha fatto presente alla società che la sua priorità è quella di rimanere a Firenze, per fare il vice del fuoriclasse ex Manchester. Pradè e Goretti non sembrano pensarla cosi, visto che in queste ore ha preso in seria considerazione una delle tante richieste arrivate sul conto dell'estremo difensore: quella dello Spezia: se ne riparlerà, anche se prima andrà fatto cambiare parere al diretto interessato.