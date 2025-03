Con Retegui ancora incerto, Gasperini studia un nuovo centravanti a sorpresa: uno dei colpi sfumati dell'ultimo Corvino di Firenze

Saranno ben otto le assenze dell'Atalanta per la sfida di domani al ‘Franchi’ con la Fiorentina, salvo recuperi in extremis e sebbene uno di questi riguardi potenzialmente Retegui, Gasperini ha già in mano la soluzione alternativa, secondo Tuttosport. Si tratta di Mario Pasalic, che la via del gol l'ha trovata spesso a Bergamo, giocando anche da centravanti atipico. Il croato è un fedelissimo del Gasp, fin da quando sfumò il suo passaggio alla Fiorentina: parliamo addirittura dell'estate 2018, l'ultima di Corvino da ds viola. Fu una delle operazioni che scavò il gap tra viola e nerazzurri, a sette anni di distanza purtroppo allargatosi a dismisura.